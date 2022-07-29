***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız tarafından iştirakimiz DenizBank AG'ye çağrı merkezi hizmeti ile debit kart ve kredi kartlarına ilişkin konularda destek/danışmanlık hizmeti sunulmasına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından 5411 sayılı Bankacılık Kanununun üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendi ve Geçici 3 üncü maddesi uyarınca izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049498BIST