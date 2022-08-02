***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 2 Ağustos 2022 tarihli kararıylaBankamızda Büyük Ölçekli Krediler İdari ve Kanuni Takip 2 Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Serkan BORAN'ın Kredi Takip Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına,Bankamızda Dava ve Takipler Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Rasim ORMAN'ın Genel Sekreterlik ve Davalar Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamınakarar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınarak atamalar gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051335BIST