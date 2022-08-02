***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.08.2022 22:25
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 2 Ağustos 2022 tarihli kararıyla
Bankamızda Büyük Ölçekli Krediler İdari ve Kanuni Takip 2 Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Serkan BORAN'ın Kredi Takip Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına,
Bankamızda Dava ve Takipler Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Rasim ORMAN'ın Genel Sekreterlik ve Davalar Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına
karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınarak atamalar gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051335
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -8,73
|Açılış
|: 2.662
|
|Önceki Kapanış
|: 2.656
|
2.681
En Düşük
2.639
18:0517,9478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0620
|Açılış
|: 17,9730
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9300
|
17,9601
En Düşük
17,8517
18:0518,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0822
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,4581
En Düşük
18,2556
18:051.018,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,46
|Açılış
|: 1.018,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,76
|
1.032,11
En Düşük
1.016,96
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ORMA
|33,44
|848.841
|% 10,00
|
|KRPLS
|6,83
|467.034.064
|% 9,98
|
|TMSN
|49,16
|438.284.917
|% 9,98
|
|BMSCH
|13,79
|96.609.435
|% 9,97
|
|TGSAS
|15,45
|71.246.766
|% 9,96
|
|KZBGY
|57,45
|114.150.955
|% -9,95
|
|YAYLA
|5,07
|6.048.267
|% -9,95
|
|ICBCT
|6,19
|112.295.175
|% -9,90
|
|IHGZT
|0,76
|21.331.963
|% -9,52
|
|EMNIS
|31,02
|1.145.965
|% -9,35
|
|THYAO
|52,35
|7.187.000.087
|% 1,65
|
|SASA
|48,26
|3.024.540.958
|% 3,78
|
|SISE
|22,86
|2.575.179.470
|% -1,04
|
|TOASO
|78,85
|1.545.226.244
|% 5,91
|
|EREGL
|27,70
|1.477.612.122
|% -1,21
|
|TSKB
|2,61
|932.347.419
|% -0,76
|
|EKGYO
|3,08
|1.022.101.026
|% -1,91
|
|ODAS
|4,00
|1.253.769.385
|% 2,83
|
|YKBNK
|4,81
|1.273.239.201
|% -0,82
|
|SKBNK
|1,67
|335.348.210
|% -1,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9362
|17,9478
|% 0,35
|
|Euro
|18,2572
|18,2865
|% -0,45
|
|Sterlin
|21,7719
|21,8811
|% -0,43
|
|Frank
|18,6781
|18,7906
|% -0,48
|
|Riyal
|4,7605
|4,7844
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.764
|1.764
|-8,39
|
|Altın Gr.
|1.018
|1.019
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|6.837
|6.941
|64,00
|
|Tam
|6.792
|6.869
|-14,00
|
|Yarım
|3.310
|3.358
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.679
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,00
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|-0,17
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KLKIM
Yüzde -3.42 oranında düşüşle 24.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 904, 325 adet işlem
-
17:58PARSN
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 35.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 363, 522 adet işlem
-
17:57BAGFS
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 17.46 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 364 adet işlem
-
17:56KATMR
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 1.39 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 342, 653 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, EKGYO, PETKM