***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 30 Haziran 2022 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamızla duyurduğumuz Bankamızın KKTC'de bir şube bankası kurulması yönünde BDDK'dan aldığı uygunluk ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2022 tarihli kararı ile KKTC Bankacılık Yasası altında Şube Bankası olarak faaliyet göstermek üzere bir şube açılması kararı kapsamında, KKTC Merkez Bankası'na şube açılışına ilişkin resmi başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052427BIST