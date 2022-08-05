***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.08.2022 17:30
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 30 Haziran 2022 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamızla duyurduğumuz Bankamızın KKTC'de bir şube bankası kurulması yönünde BDDK'dan aldığı uygunluk ve Bankamız Yönetim Kurulu'nun 30 Haziran 2022 tarihli kararı ile KKTC Bankacılık Yasası altında Şube Bankası olarak faaliyet göstermek üzere bir şube açılması kararı kapsamında, KKTC Merkez Bankası'na şube açılışına ilişkin resmi başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052427
BIST
18:052.750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 26,82
|Açılış
|: 2.730
|
|Önceki Kapanış
|: 2.724
|
2.763
En Düşük
2.707
18:0517,9196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0100
|
17,9828
En Düşük
17,8915
18:0518,2749
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0994
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4166
En Düşük
18,2111
18:051.022,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -9,08
|Açılış
|: 1.022,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,67
|
1.036,20
En Düşük
1.019,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|172,70
|572.798.659
|% 10,00
|
|OBASE
|13,97
|5.878.604
|% 10,00
|
|CANTE
|70,40
|113.847.853
|% 10,00
|
|DAPGM
|35,42
|81.807.065
|% 10,00
|
|YBTAS
|26.070,00
|772.172
|% 10,00
|
|ASUZU
|297,00
|115.299.315
|% -10,00
|
|KRPLS
|7,44
|935.466.865
|% -9,93
|
|SNGYO
|4,49
|17.534.990
|% -9,84
|
|INTEM
|94,05
|38.243.357
|% -6,88
|
|DARDL
|4,05
|262.265.878
|% -5,59
|
|THYAO
|58,20
|5.625.282.811
|% 5,24
|
|AKBNK
|9,37
|2.586.788.111
|% 2,85
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|SISE
|23,40
|1.923.430.276
|% -1,52
|
|EKGYO
|3,50
|1.953.165.915
|% 8,36
|
|TSKB
|3,18
|1.819.371.268
|% 2,25
|
|YKBNK
|5,24
|2.394.490.596
|% 3,56
|
|ODAS
|4,01
|1.594.482.017
|% -2,67
|
|SKBNK
|2,21
|654.574.679
|% 9,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9180
|17,9196
|% 0,06
|
|Euro
|18,2211
|18,2749
|% -0,54
|
|Sterlin
|21,5663
|21,6744
|% -0,70
|
|Frank
|18,5544
|18,6662
|% -0,69
|
|Riyal
|4,7546
|4,7785
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-15,45
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-9,00
|
|Cumhuriyet
|6.849
|6.953
|-24,00
|
|Tam
|6.837
|6.941
|-49,00
|
|Yarım
|3.331
|3.393
|-25,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.696
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,88
|19,93
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,48
|-0,16
|
|B. Petrol
|94,46
|94,46
|0,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MOBTL
Yüzde 5.59 oranında artışla 1.89 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 265, 825 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAA, GUBRF
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ISCTR, EKGYO, YKBNK
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 31, 56 artarak (% 1.31 ) 2, 438
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YUNSA, PEKGY, RODRG, OZGYO, BSOKE, SKBNK, MIATK, MEPET, DAPGM, OBASE