***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.11.2022 09:53
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 03 Kasım 2022 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurduğumuz JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının Bankamız tarafından devranılmasına ilişkin tescil işlemleri 9 Kasım 2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve Bankamızın JSC Denizbank Moscow'un sermayesindeki payı %51'den %100'e çıkmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079090
BIST
18:104.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
0
En Düşük
0
18:1018,6010
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
18:1018,6710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0450
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
18:101.022,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,58
|Açılış
|: 1.022,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler18:10
|GWIND
|20,02
|190.799.879
|% 0,00
|
|KLKIM
|33,60
|63.683.418
|% 0,00
|
|MERCN
|24,00
|41.604.926
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,20
|140.578.706
|% 0,00
|
|MIATK
|89,20
|253.696.669
|% 0,00
|
|GWIND
|20,02
|190.799.879
|% 0,00
|
|KLKIM
|33,60
|63.683.418
|% 0,00
|
|MERCN
|24,00
|41.604.926
|% 0,00
|
|MOBTL
|3,20
|140.578.706
|% 0,00
|
|MIATK
|89,20
|253.696.669
|% 0,00
|
|THYAO
|111,20
|10.102.115.230
|% 0,00
|
|ASELS
|37,74
|7.881.594.616
|% 0,00
|
|EREGL
|34,72
|5.910.207.947
|% 0,00
|
|TCELL
|32,14
|4.647.366.694
|% 0,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,06
|3.291.508.072
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,15
|681.094.380
|% 0,00
|
|ODAS
|9,79
|2.919.100.877
|% 0,00
|
|TTKOM
|13,88
|4.195.876.426
|% 0,00
|
|TSKB
|3,07
|933.351.895
|% 0,00
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5968
|18,6030
|% 0,08
|
|Euro
|18,6612
|18,6830
|% 0,31
|
|Sterlin
|21,1399
|21,2459
|% 0,58
|
|Frank
|18,8402
|18,9537
|% 0,34
|
|Riyal
|4,9298
|4,9546
|% 0,11
|
|18:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|5,32
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|4,54
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.821
|6.883
|23,00
|
|Yarım
|3.324
|3.365
|11,00
|
|Çeyrek
|1.667
|1.682
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,65
|12,66
|0,10
|
|B. Petrol
|92,51
|92,51
|-0,14
|
Seans Raporu
18:10
daha fazla
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17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
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17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
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17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem