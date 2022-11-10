***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi03.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 03 Kasım 2022 tarihli açıklamamızİlgide kayıtlı açıklamamız ile duyurduğumuz JSC Denizbank Moscow'un %49 oranındaki payının Bankamız tarafından devranılmasına ilişkin tescil işlemleri 9 Kasım 2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış ve Bankamızın JSC Denizbank Moscow'un sermayesindeki payı %51'den %100'e çıkmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079090BIST