***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2023 14:51
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın kanuni takip hesaplarında izlenen tahsili gecikmiş alacaklarından 99.941.385 TL tutarlı bireysel kredi portföyleri 30 Aralık 2022 tarihinde Birikim Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmış olup, alacakların devir işlemleri ve sözleşmenin imza süreci tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092152
BIST
16:225.650
En Yüksek
|Değişim
|: 2,56%
|| 140,90
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
16:2218,7242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0227
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
16:2220,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0041
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
16:221.098,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.098,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EGEEN
|6.812,30
|603.962.242
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.099.592
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|153.408.530
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.139.470
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|240.986.499
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|BRKVY
|32,98
|53.667.148
|% -6,99
|
|EREGL
|42,40
|7.218.856.276
|% 2,76
|
|THYAO
|145,50
|6.154.791.657
|% 3,26
|
|EKGYO
|9,43
|5.909.480.455
|% 8,02
|
|TCELL
|40,12
|4.269.137.878
|% 5,91
|
|ASELS
|63,75
|4.165.804.113
|% 2,57
|
|EKGYO
|9,43
|5.909.480.455
|% 8,02
|
|YKBNK
|12,04
|2.577.950.755
|% 1,95
|
|DOHOL
|11,08
|2.268.496.171
|% 4,73
|
|PETKM
|20,30
|3.511.733.351
|% 1,70
|
|ISCTR
|13,15
|2.242.335.316
|% 2,98
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7189
|18,7311
|% 0,16
|
|Euro
|19,9958
|20,0242
|% -0,02
|
|Sterlin
|22,4964
|22,6092
|% -0,19
|
|Frank
|20,1757
|20,2973
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9639
|4,9888
|% 0,06
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,48
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.443
|7.503
|70,00
|
|Yarım
|3.604
|3.668
|35,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:33FLAP
Yüzde 9.98 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 572, 976 adet işlem
-
16:32AKFGY
Yüzde 6.63 oranında artışla 5.63 lira fiyatla işlem gören hissede 149, 206, 254 adet işlem
-
16:31XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 137, 56 artarak (% 2.83 ) 4, 998
-
16:31
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUSE, YYAPI, SAMAT, KONYA, CMBTN, TERA, BEYAZ, MEPET, POLTK, SANEL
-
16:31
TTKOM, TERA, BEYAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında