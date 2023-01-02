***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 02 Ocak 2023 tarihli kararı doğrultusunda Jonathan Edward MORRIS'in 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne, Jonathan Edward MORRIS'in istifası nedeniyle boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ilk Genel Kurula kadar görev yapmak üzere Aazar Ali KHWAJA'nın atanmasına ve kendisine Bankamız adına müştereken A Grubu imza yetkisi verilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092365BIST