***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 17:27
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12 Mayıs 2022 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihli kararı ile Bankamız envanterinde bulunan fastPay Uygulaması'nın mevcut fastPay kullanıcıları ve diğer unsurları dahil 32.785.798,90.-TL bedel ile ayni sermaye olarak Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye devri için 12 Mayıs 2022 tarihinde bir devir sözleşmesi imzalandığını duyurmuştuk. fastPay Uygulaması'nın Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye devri bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101307
BIST
17:594.958
En Yüksek
|Değişim
|: 4,85%
|| 229,55
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0087
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,2983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1081
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.138,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,86
|Açılış
|: 1.138,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ATSYH
|114,40
|4.905.478
|% 10,00
|
|KRDMA
|17,38
|366.451.176
|% 10,00
|
|PRZMA
|7,82
|3.298.561
|% 9,99
|
|SANKO
|23,78
|35.219.939
|% 9,99
|
|ARMDA
|253,80
|25.285.245
|% 9,97
|
|POLTK
|1.563,90
|119.706.441
|% -10,00
|
|VKING
|27,00
|1.443.771
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|14.850.440
|% -9,92
|
|DURDO
|40,94
|33.950.414
|% -6,23
|
|TERA
|24,64
|41.120.398
|% -4,72
|
|THYAO
|135,30
|13.234.716.889
|% 7,98
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|EREGL
|39,50
|7.849.154.994
|% 7,22
|
|ASELS
|55,90
|5.910.500.440
|% 5,87
|
|KOZAL
|540,00
|5.683.512.739
|% 4,09
|
|EKGYO
|8,50
|4.595.798.789
|% 5,20
|
|KRDMD
|18,90
|8.631.426.452
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,01
|3.296.953.151
|% 4,89
|
|SKBNK
|2,63
|860.684.353
|% 3,14
|
|PETKM
|17,42
|3.893.200.304
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7773
|18,7832
|% 0,05
|
|Euro
|20,2875
|20,2983
|% 0,54
|
|Sterlin
|22,6833
|22,7971
|% -0,22
|
|Frank
|20,0712
|20,1921
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9839
|5,0089
|% 0,01
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,27
|
|Altın Gr.
|1.137
|1.138
|4,86
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.686
|7.751
|18,00
|
|Yarım
|3.742
|3.793
|10,00
|
|Çeyrek
|1.877
|1.896
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,71
|23,74
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|14,30
|14,32
|0,17
|
|B. Petrol
|83,59
|83,59
|0,92
|