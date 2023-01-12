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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.01.2023 17:27
***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İlgi: 12 Mayıs 2022 tarihli açıklamamız
İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamız Yönetim Kurulu'nun 12 Mayıs 2022 tarihli kararı ile Bankamız envanterinde bulunan fastPay Uygulaması'nın mevcut fastPay kullanıcıları ve diğer unsurları dahil 32.785.798,90.-TL bedel ile ayni sermaye olarak Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye devri için 12 Mayıs 2022 tarihinde bir devir sözleşmesi imzalandığını duyurmuştuk. fastPay Uygulaması'nın Fastpay Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.'ye devri bugün itibarıyla gerçekleştirilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101307


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Yarım 3.742 3.793 10,00  
Çeyrek 1.877 1.896 5,00  
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