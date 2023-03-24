***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 10:25
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 23.03.2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda, Yönetim Kurulumuz tarafından 23.03.2023 tarihinde Yönetim Kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksiminde Yönetim Kurulu Başkanlığına Hesham Abdulla Qassim Al Qassim, Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Shayne Keith Nelson'ın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127609
BIST
11:415.082
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 19,54
|Açılış
|: 5.079
|
|Önceki Kapanış
|: 5.062
|
5.117
En Düşük
5.069
11:4119,0800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0543
|Açılış
|: 19,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
|
19,2700
En Düşük
19,0024
11:4120,5830
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0486
|Açılış
|: 20,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9700
|
20,9088
En Düşük
20,5395
11:411.215,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.215,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
|
1.234,12
En Düşük
1.214,52
BIST En Aktif Hisseler11:39
|SANEL
|15,97
|13.176.467
|% 9,99
|
|AKFYE
|19,06
|50.153.493
|% 9,98
|
|ANELE
|5,52
|93.364.194
|% 9,96
|
|IHAAS
|143,50
|8.902.942
|% 9,96
|
|KLRHO
|22,14
|93.869.393
|% 9,93
|
|PAMEL
|280,00
|15.169.479
|% -10,00
|
|CANTE
|59,45
|205.020.678
|% -8,33
|
|POLTK
|2.036,60
|4.727.719
|% -4,80
|
|KGYO
|56,05
|25.293.727
|% -3,28
|
|PKART
|25,46
|6.293.838
|% -2,97
|
|ASTOR
|63,00
|1.751.358.448
|% 1,04
|
|THYAO
|129,40
|1.126.114.583
|% 0,00
|
|EREGL
|37,24
|1.125.874.564
|% 0,38
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|KATMR
|1,36
|98.620.367
|% 3,82
|
|ISCTR
|14,13
|989.898.618
|% -0,28
|
|YKBNK
|10,57
|508.848.057
|% -0,19
|
|GOKNR
|23,78
|961.341.215
|% 6,83
|
|EKGYO
|6,98
|264.115.290
|% 0,00
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0698
|19,0740
|% 0,25
|
|Euro
|20,5587
|20,5750
|% -0,27
|
|Sterlin
|23,2996
|23,4165
|% -0,06
|
|Frank
|20,6935
|20,8182
|% 0,04
|
|Riyal
|5,0613
|5,0867
|% 0,20
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|-8,84
|
|Altın Gr.
|1.216
|1.217
|-3,37
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.301
|140,00
|
|Tam
|8.219
|8.308
|-31,00
|
|Yarım
|4.029
|4.066
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.015
|2.033
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,16
|0,01
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,97
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:54ALFAS
Yüzde 4.37 oranında artışla 396.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 236, 851 adet işlem
-
11:53ANELE
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.52 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 314, 870 adet işlem
-
11:51EMKEL
Yüzde 5.92 oranında artışla 12.17 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 409, 200 adet işlem
-
11:50XU100
Endeks 5, 083 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 17, 104.00 milyon TL de
-
11:49INVES
Yüzde 8.69 oranında artışla 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 397, 843 adet işlem