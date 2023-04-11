***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın ortak olduğu İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi ("İstanbul Akvaryum")'nin 10.04.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile Bankamız İstanbul Akvaryum'a Tüzel Kişi Müdür olarak atanmıştır. Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından İstanbul Akvaryum nezdinde gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak Bankamızı temsil etmesi için Tüzel Kişi Müdür adına hareket edecek gerçek kişi temsilci olarak Hacı Mehmet OFLAZ'ın atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136567BIST