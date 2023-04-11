***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 18:53
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın ortak olduğu İstanbul Akvaryum Turizm Ticaret Limited Şirketi ("İstanbul Akvaryum")'nin 10.04.2023 tarihli Genel Kurul Kararı ile Bankamız İstanbul Akvaryum'a Tüzel Kişi Müdür olarak atanmıştır. Bu kapsamda, Bankamız Yönetim Kurulu tarafından İstanbul Akvaryum nezdinde gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemlerle ilgili olarak Bankamızı temsil etmesi için Tüzel Kişi Müdür adına hareket edecek gerçek kişi temsilci olarak Hacı Mehmet OFLAZ'ın atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136567
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,3028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0337
|Açılış
|: 19,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6480
|
19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0281
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0979
|Açılış
|: 21,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.243,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 9,90
|Açılış
|: 1.243,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2735
|19,3028
|% 0,17
|
|Euro
|21,0198
|21,0281
|% 0,47
|
|Sterlin
|23,8890
|24,0088
|% 0,40
|
|Frank
|21,2788
|21,4069
|% 0,81
|
|Riyal
|5,1272
|5,1529
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|9,31
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.541
|8.619
|40,00
|
|Yarım
|4.172
|4.218
|20,00
|
|Çeyrek
|2.086
|2.109
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,55
|0,13
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|1,45
|