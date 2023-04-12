***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 12 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla· Bankamızda Büyük Ölçekli Krediler İdari ve Kanuni Takip-1 Grup Müdürü olarak görev yapmakta olan Hacı Mehmet OFLAZ'ın Kurumsal ve Ticari Bankacılık Grubundan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına ve Bankamız adına haiz olduğu müştereken B Grubu imza yetkisinin devamına,karar verilmiş olup, BDDK'dan gerekli izinler alınarak atama gerçekleştirilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1137055BIST