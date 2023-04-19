***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın İnanılan pay sahibi Saod Mohamed İbrahim Hamad Obaidalla'nın mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal bedelli 1 adet payı nominal değeri ile İnanılan pay sahibi olarak Marwan Mahmood Mohammad Hadi'ye devredilmiş olup, Bankamızın 18 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu pay devrinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kayıt edilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140017BIST