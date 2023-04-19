***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2023 12:23
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın İnanılan pay sahibi Saod Mohamed İbrahim Hamad Obaidalla'nın mülkiyetinde bulunan 1 TL nominal bedelli 1 adet payı nominal değeri ile İnanılan pay sahibi olarak Marwan Mahmood Mohammad Hadi'ye devredilmiş olup, Bankamızın 18 Nisan 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla söz konusu pay devrinin onaylanmasına ve ortaklar pay defterine kayıt edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140017
BIST
15:065.013
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -6,20
|Açılış
|: 5.026
|
|Önceki Kapanış
|: 5.019
|
5.046
En Düşük
4.975
15:0619,4035
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 20,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0880
|
19,6400
En Düşük
19,3794
15:0621,2930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0149
|Açılış
|: 22,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 21,9800
|
21,5151
En Düşük
21,1806
15:061.229,23
En Yüksek
|Değişim
|: -1,71%
|| -21,35
|Açılış
|: 1.229,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.250,58
|
1.252,44
En Düşük
1.228,20
BIST En Aktif Hisseler15:04
|KOPOL
|39,40
|729.214.270
|% 9,99
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|VKING
|35,98
|3.406.838
|% 9,76
|
|DZGYO
|3,68
|116.313.001
|% 8,55
|
|IPEKE
|33,46
|335.187.604
|% 8,01
|
|IMASM
|51,45
|260.143.783
|% -9,97
|
|AKMGY
|81,35
|13.172.697
|% -8,22
|
|DIRIT
|7,00
|542.563
|% -5,66
|
|SMART
|8,09
|43.244.902
|% -5,05
|
|KERVN
|0,95
|2.717.950
|% -5,00
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|THYAO
|134,30
|1.581.343.637
|% -1,40
|
|KOZAA
|48,20
|1.350.959.090
|% 3,61
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|CVKMD
|168,90
|986.702.433
|% 9,96
|
|KOZAL
|24,30
|3.247.877.497
|% 2,97
|
|GSRAY
|9,73
|995.108.395
|% 4,62
|
|EKGYO
|6,68
|459.489.717
|% -0,45
|
|YKBNK
|10,19
|470.574.500
|% -0,59
|
|ISCTR
|11,87
|526.293.936
|% -1,17
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,3976
|19,4035
|% 0,01
|
|Euro
|21,2629
|21,2930
|% 0,07
|
|Sterlin
|23,9824
|24,1027
|% -0,21
|
|Frank
|21,4842
|21,6137
|% -0,32
|
|Riyal
|5,1580
|5,1839
|% 0,03
|
|15:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.971
|1.971
|-34,66
|
|Altın Gr.
|1.229
|1.229
|-21,70
|
|Cumhuriyet
|8.898
|9.033
|67,00
|
|Tam
|8.918
|9.051
|1,00
|
|Yarım
|4.356
|4.431
|0,00
|
|Çeyrek
|2.178
|2.222
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|24,71
|24,73
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|15,37
|15,38
|-0,33
|
|B. Petrol
|83,08
|83,08
|-1,69
|