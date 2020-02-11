***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
11.02.2020 18:07
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK42055
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK42055
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 160.000.000 TL nominal değerli, 66 gün vadeli, 17.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42055 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818445
BIST
18:00119.862
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 1.520,96
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:006,0122
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:006,5675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:00303,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,56
|Açılış
|: 303,75
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,96
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.567.635
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,37
|42.274.039
|% 17,95
|
|RALYH
|7,83
|40.854
|% 14,98
|
|SAYAS
|3,59
|6.108.763
|% 14,70
|
|TRCAS
|4,13
|677.285.819
|% 13,15
|
|ARMDA
|23,02
|189.299
|% -10,29
|
|KRSAN
|9,81
|54.546
|% -9,92
|
|EGCEY
|0,57
|193.859
|% -9,52
|
|RYSAS
|10,01
|9.946.760
|% -9,00
|
|EGCYH
|0,37
|608.799
|% -7,50
|
|THYAO
|14,31
|2.110.722.475
|% 2,07
|
|GARAN
|11,94
|942.862.243
|% 1,36
|
|TRCAS
|4,13
|677.285.819
|% 13,15
|
|ASELS
|24,74
|660.659.408
|% 2,57
|
|YKBNK
|3,01
|648.051.236
|% -3,83
|
|ODAS
|2,17
|539.384.047
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,33
|281.430.426
|% 7,26
|
|YKBNK
|3,01
|648.051.236
|% -3,83
|
|EKGYO
|1,64
|344.867.537
|% 0,61
|
|TRCAS
|4,13
|677.285.819
|% 13,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7725
|7,8114
|% 0,39
|
|Frank
|6,1251
|6,1620
|% -0,07
|
|Riyal
|1,5982
|1,6062
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.570
|1.571
|-3,22
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-0,29
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,24
|54,24
|0,97
|
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