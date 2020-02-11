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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

11.02.2020 18:07
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK42055
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK42055
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamız 160.000.000 TL nominal değerli, 66 gün vadeli, 17.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42055 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818445


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BOSSA 11,37 42.274.039 % 17,95  
RALYH 7,83 40.854 % 14,98  
SAYAS 3,59 6.108.763 % 14,70  
TRCAS 4,13 677.285.819 % 13,15  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7725 7,8114 % 0,39  
Frank 6,1251 6,1620 % -0,07  
Riyal 1,5982 1,6062 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.570 1.571 -3,22  
Altın Gr. 304 304 -0,29  
Cumhuriyet 2.016 2.046 -2,00  
Tam 2.007 2.057 0,07  
Yarım 970 995 0,03  
Çeyrek 487 498 0,02  
Gümüş.Ons 17,70 17,74 -0,07  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 -0,01  
B. Petrol 54,24 54,24 0,97  
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