***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK22016 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.02.2020Vade (Gün Sayısı) 60Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK22016Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 12.12.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 13.12.2019Vade Başlangıç Tarihi 16.12.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 190.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 14.02.2020Kayıt Tarihi 13.02.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 14.02.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 190.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 190.000.000 TL nominal değerli, 60 gün vadeli, 14.02.2020 itfa tarihli TRFDZBK22016 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819125BIST