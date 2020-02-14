***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
14.02.2020 17:37
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması - TRFDZBK42063
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 63
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK42063
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 14.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 255.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 255.000.000 TL nominal değerli, 63 gün vadeli, 17.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42063 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819127
BIST
17:46120.375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -165,81
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
120.049
17:466,0520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0104
|Açılış
|: 6,0510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0679
En Düşük
6,0344
17:466,5706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0159
|Açılış
|: 6,5680
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5827
En Düşük
6,5408
17:46307,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,40
|Açılış
|: 307,69
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
308,02
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|TLMAN
|14,07
|44.998.702
|% 19,95
|
|AYCES
|12,74
|6.182.501
|% 14,98
|
|ALCTL
|20,36
|82.620.030
|% 14,32
|
|ARDYZ
|17,96
|408.701.446
|% 13,67
|
|TUKAS
|12,21
|5.231.951
|% -19,99
|
|ISBTR
|50.500,00
|1.672.299
|% -10,38
|
|RHEAG
|2,13
|48.992.310
|% -9,36
|
|OZBAL
|2,39
|13.542.425
|% -8,78
|
|SAFKR
|3,09
|1.744.006
|% -7,76
|
|ASELS
|29,20
|1.513.282.675
|% 3,47
|
|THYAO
|14,97
|1.508.486.646
|% -0,13
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|ISGYO
|2,17
|661.907.486
|% 4,83
|
|GSRAY
|2,88
|689.556.498
|% 20,00
|
|BJKAS
|2,98
|655.058.761
|% 9,56
|
|KARSN
|1,97
|390.295.027
|% 7,07
|
|CEMAS
|1,23
|212.310.270
|% 1,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8530
|7,8924
|% -0,10
|
|Frank
|6,1447
|6,1818
|% -0,01
|
|Riyal
|1,6078
|1,6159
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.581
|1.581
|4,41
|
|Altın Gr.
|307
|308
|1,22
|
|Cumhuriyet
|2.034
|2.065
|5,00
|
|Tam
|2.026
|2.076
|3,77
|
|Yarım
|979
|1.004
|1,82
|
|Çeyrek
|491
|502
|0,92
|
|Gümüş.Ons
|17,77
|17,81
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,04
|
|B. Petrol
|57,37
|57,37
|1,03
|
Seans Raporu
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