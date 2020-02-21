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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

21.02.2020 20:16
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması - TRFDZBK82036
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 175
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82036
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 61.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamız 61.000.000 TL nominal değerli, 175 gün vadeli, 14.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82036 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821052


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 33,88 110.785.349 % 19,97  
RYSAS 9,56 6.857.102 % 19,95  
RYGYO 9,77 106.268.119 % 18,00  
ESCOM 3,12 9.558.814 % 14,71  
GYHOL 26,90 836.693 % 14,08  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8701 7,9096 % 0,44  
Frank 6,2015 6,2389 % 0,42  
Riyal 1,6188 1,6269 % -0,18  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.646 1.646 26,33  
Altın Gr. 323 323 5,05  
Cumhuriyet 2.141 2.173 43,00  
Tam 2.131 2.184 44,26  
Yarım 1.030 1.057 21,41  
Çeyrek 517 528 10,71  
Gümüş.Ons 18,52 18,56 0,16  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,44 58,44 -0,87  
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