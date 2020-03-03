***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK32015 ISIN Kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon OranıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 11.07.2018İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 04.03.2020Vade (Gün Sayısı) 182Faiz Oranı Türü DeğişkenSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32015Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 04.09.2018Satışa Başlanma Tarihi 02.09.2019Satışın Tamamlanma Tarihi 03.09.2019Vade Başlangıç Tarihi 04.09.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 500.000.000Kupon Sayısı 2Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 04.12.2019 03.12.2019 04.12.2019 4,0023 20.011.500 Evet2 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020 2,9617 14.808.500Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 04.03.2020 03.03.2020 04.03.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 500.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 04.03.2020 itfa tarihli TRFDZBK32015 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,9617 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823951BIST