***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK82069Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 14.08.2020Vade (Gün Sayısı) 162ISIN Kodu TRFDZBK82069Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamız 31.000.000 TL nominal değerli, 162 gün vadeli, 14.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82069 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824529BIST