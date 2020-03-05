***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
05.03.2020 14:56
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK82069
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 14.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 162
ISIN Kodu TRFDZBK82069
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 03.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 04.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 05.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 31.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 31.000.000 TL nominal değerli, 162 gün vadeli, 14.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82069 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824529
BIST
18:05111.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.029,70
|Açılış
|: 112.505
|
|Önceki Kapanış
|: 110.785
|
113.107
En Düşük
111.403
18:056,1346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0565
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1346
En Düşük
6,0635
18:056,8810
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1115
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8810
En Düşük
6,7574
18:05327,21
En Yüksek
|Değişim
|: 2,19%
|| 7,02
|Açılış
|: 327,21
|
|Önceki Kapanış
|: 320,19
|
327,30
En Düşük
319,28
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|6,76
|3.194.695
|% 14,97
|
|BRKSN
|3,08
|6.067.431
|% 14,93
|
|BURCE
|7,63
|11.271.170
|% 14,91
|
|BURVA
|16,50
|383.211
|% 13,32
|
|QNBFB
|51,70
|1.735.733
|% 10,94
|
|ISKUR
|420.000,00
|420.000
|% -16,83
|
|YKGYO
|2,97
|59.906.234
|% -10,81
|
|OZRDN
|2,22
|26.771
|% -7,50
|
|PENGD
|4,41
|24.576.661
|% -7,16
|
|EMKEL
|1,70
|377.981
|% -6,08
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|ASELS
|30,28
|922.440.461
|% 1,68
|
|GARAN
|10,30
|657.536.562
|% -0,58
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|ODAS
|2,14
|342.052.423
|% 1,90
|
|YKBNK
|2,53
|376.077.957
|% -1,17
|
|KARSN
|1,91
|265.005.988
|% -1,04
|
|THYAO
|11,71
|957.340.204
|% -0,34
|
|KRDMD
|2,74
|208.031.160
|% 1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8921
|7,9317
|% 1,22
|
|Frank
|6,4219
|6,4606
|% 1,50
|
|Riyal
|1,6247
|1,6328
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|25,47
|
|Altın Gr.
|327
|327
|6,55
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,34
|17,36
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,04
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|-0,32
|