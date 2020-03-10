***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
10.03.2020 14:57
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK32023 ISIN Kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli Finansman Bonosunun 2. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 11.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 182
Faiz Oranı Türü Değişken
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32023
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.09.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.09.2019
Vade Başlangıç Tarihi 11.09.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 170.000.000
Kupon Sayısı 2
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.12.2019 10.12.2019 11.12.2019 3,8747 15,5414 16,47 6.586.990 Evet
2 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020 2,8843 11,5689 12,08 4.903.310
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 11.03.2020 10.03.2020 11.03.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 170.000.000 TL nominal değerli 182 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli 11.03.2020 itfa tarihli TRFDZBK32023 ISIN kodlu TLREF Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranına Endeksli finansman bonosunun 2. Kupon dönemine ilişkin faiz oranı %2,8843 olarak belirlenmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826063
BIST