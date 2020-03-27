GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.03.2020 12:47
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK42014 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRFDZBK42014
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 0,8744 11,3984 12,02 2.360.880 Evet
2 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 0,8441 11,0034 11,58 2.279.070 Evet
3 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 0,8102 10,5615 11,09 2.187.540 Evet
4 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 270.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli, 28 günde bir kupon ödemeli 24.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42014 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832784


BIST




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:0490.206
Değişim :  -1,44% |  -1.321,86
Açılış :  91.834  
Önceki Kapanış :  91.528  
En Yüksek
92.299 En Düşük
89.417
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
COSMO 2,20 43.883 % 10,00  
LUKSK 6,06 1.455.034 % 9,98  
TMPOL 4,30 2.566.803 % 9,97  
TIRE 5,20 25.394.625 % 9,94  
UZERB 2,56 203.323 % 9,87  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8939 7,9335 % 1,44  
Frank 6,6795 6,7198 % 1,00  
Riyal 1,7117 1,7203 % 0,81  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.624 -6,49  
Altın Gr. 337 337 1,77  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,45 14,51 0,11  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,05  
B. Petrol 26,01 26,01 -0,33  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru