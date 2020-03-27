***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK42014 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 3. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 24.04.2020Vade (Gün Sayısı) 112Faiz Oranı Türü DeğişkenISIN Kodu TRFDZBK42014Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.01.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000Kupon Sayısı 4Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 0,8744 11,3984 12,02 2.360.880 Evet2 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 0,8441 11,0034 11,58 2.279.070 Evet3 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 0,8102 10,5615 11,09 2.187.540 Evet4 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 270.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli, 28 günde bir kupon ödemeli 24.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42014 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832784BIST