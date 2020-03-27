***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.03.2020 12:47
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK42014 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 112
Faiz Oranı Türü Değişken
ISIN Kodu TRFDZBK42014
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 02.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 270.000.000
Kupon Sayısı 4
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 31.01.2020 30.01.2020 31.01.2020 0,8744 11,3984 12,02 2.360.880 Evet
2 28.02.2020 27.02.2020 28.02.2020 0,8441 11,0034 11,58 2.279.070 Evet
3 27.03.2020 26.03.2020 27.03.2020 0,8102 10,5615 11,09 2.187.540 Evet
4 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 24.04.2020 22.04.2020 24.04.2020
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Bankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 270.000.000 TL nominal değerli 112 gün vadeli, 28 günde bir kupon ödemeli 24.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42014 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 3. Kupon Ödemesi gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832784
BIST