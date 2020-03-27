***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
27.03.2020 12:51
05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32056
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 510.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.03.2020
Kayıt Tarihi 26.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 510.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızın 510.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 27.03.2020 itfa tarihli TRFDZBK32056 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832788
BIST
14:1890.192
En Yüksek
|Değişim
|: -1,46%
|| -1.335,39
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
89.417
14:186,4478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0523
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
14:187,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0443
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
14:18336,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 1,31
|Açılış
|: 336,82
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,17
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|PGSUS
|34,54
|234.378.826
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|162.097.695
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.508.068
|% 9,98
|
|TMPOL
|4,30
|2.577.115
|% 9,97
|
|RTALB
|5,76
|6.376.586
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.536.476
|% -9,77
|
|QNBFL
|117,30
|4.269.721
|% -9,00
|
|FRIGO
|8,60
|51.059
|% -8,51
|
|UFUK
|2,46
|29.649
|% -6,46
|
|THYAO
|9,26
|965.937.527
|% 0,11
|
|GARAN
|8,03
|489.025.027
|% 1,13
|
|ASELS
|23,64
|454.776.906
|% -2,56
|
|ECILC
|5,14
|344.539.621
|% 5,98
|
|PGSUS
|34,54
|234.378.826
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,87
|108.234.187
|% 3,57
|
|ODAS
|1,30
|145.655.510
|% -2,26
|
|THYAO
|9,26
|965.937.527
|% 0,11
|
|IHLAS
|0,46
|47.243.029
|% 0,00
|
|YKBNK
|1,92
|156.083.717
|% -1,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8768
|7,9163
|% 1,22
|
|Frank
|6,6806
|6,7208
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7103
|1,7189
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.622
|1.624
|-6,27
|
|Altın Gr.
|337
|337
|1,27
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,48
|14,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,01
|3,02
|0,06
|
|B. Petrol
|26,05
|26,05
|-0,29
|