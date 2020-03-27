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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.03.2020 12:51
GÜNCEL HABERLER


05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 27.03.2020
Vade (Gün Sayısı) 70
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK32056
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 15.01.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.01.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 510.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 27.03.2020
Kayıt Tarihi 26.03.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 27.03.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 510.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızın 510.000.000 TL nominal değerli, 70 gün vadeli, 27.03.2020 itfa tarihli TRFDZBK32056 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832788


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SASA 7,26 162.097.695 % 10,00  
COSMO 2,20 43.883 % 10,00  
LUKSK 6,06 1.508.068 % 9,98  
TMPOL 4,30 2.577.115 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8768 7,9163 % 1,22  
Frank 6,6806 6,7208 % 1,01  
Riyal 1,7103 1,7189 % 0,73  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.622 1.624 -6,27  
Altın Gr. 337 337 1,27  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,48 14,53 0,13  
Gümüş Gr. 3,01 3,02 0,06  
B. Petrol 26,05 26,05 -0,29  
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