***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK62012-DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Satışı gerçekleşen nominal tutar 440 milyon TL olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 26.06.2020Vade (Gün Sayısı) 91Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK62012Satışa Başlanma Tarihi 25.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 26.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 27.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 440.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarDüzeltme açıklaması: 27.03.2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız 91 gün vadeli, 26.06.2020 itfa tarihli TRFDZBK62012 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen nominal tutarı sehven 200.000.000 TL olarak yazılmış olup doğru tutar 440.000.000 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833518BIST