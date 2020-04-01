***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması - TRFDZBK52013-DüzeltmeYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Sehven 82 milyon TL olarak satış tutarı 84 milyon TL olarak düzeltilmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK52013Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarDüzeltme açıklaması: 21 Şubat 2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız 91 gün vadeli, 22.05.2020 itfa tarihli TRFDZBK52013 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen nominal tutarı sehven 82.000.000 TL olarak yazılmış olup doğru tutar 84.000.000 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834030BIST