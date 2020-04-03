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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.04.2020 19:11
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması - TRFDZBK72029
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72029
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 95.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020

Ek Açıklamalar
Bankamız 95.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 03.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK72029 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834763


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SILVR 1,98 17.792.367 % 10,00  
KLMSN 13,31 9.167.297 % 10,00  
YAPRK 8,17 7.679.136 % 9,96  
MAALT 65,15 5.960.867 % 9,96  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,2344 8,2757 % 0,72  
Frank 6,8717 6,9130 % 1,57  
Riyal 1,7888 1,7978 % 2,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.619 1.621 6,44  
Altın Gr. 351 352 8,11  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 14,35 14,39 -0,09  
Gümüş Gr. 3,11 3,12 0,03  
B. Petrol 32,89 32,89 2,95  
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