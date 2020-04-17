***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
17.04.2020 11:17
05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 66
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK42055
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 07.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 160.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 17.04.2020
Kayıt Tarihi 16.04.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 17.04.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 160.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızın 160.000.000 TL nominal değerli, 66 gün vadeli, 17.04.2020 itfa tarihli TRFDZBK42055 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838857
BIST
14:0698.721
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 2.471,68
|Açılış
|: 98.287
|
|Önceki Kapanış
|: 96.249
|
98.749
En Düşük
97.601
14:066,8384
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -0,1064
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9555
En Düşük
6,8307
14:067,4191
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -0,1142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5527
En Düşük
7,4073
14:06373,33
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -10,44
|Açılış
|: 373,33
|
|Önceki Kapanış
|: 383,77
|
383,85
En Düşük
372,60
BIST En Aktif Hisseler
|ANELE
|3,52
|20.475.710
|% 10,00
|
|BALAT
|2,20
|312.055
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.820,10
|282.799
|% 10,00
|
|RTALB
|10,46
|18.024.288
|% 9,99
|
|AYCES
|17,54
|550.119
|% 9,97
|
|TSPOR
|4,41
|10.281.831
|% -10,00
|
|SODSN
|22,40
|164.767
|% -9,97
|
|MERIT
|14,00
|31.941
|% -9,68
|
|MZHLD
|13,81
|56.433
|% -7,93
|
|YONGA
|10,75
|31.466
|% -5,29
|
|PGSUS
|51,35
|1.148.961.335
|% 2,86
|
|THYAO
|10,54
|586.086.654
|% 3,74
|
|GARAN
|8,55
|512.939.399
|% 3,64
|
|ASELS
|27,38
|484.870.365
|% 2,70
|
|AKBNK
|5,84
|427.318.942
|% 3,36
|
|KARSN
|1,46
|158.766.221
|% 5,80
|
|IHLAS
|0,66
|72.267.727
|% -1,49
|
|YKBNK
|2,01
|184.594.252
|% 3,08
|
|IHLGM
|1,08
|84.877.188
|% 0,93
|
|AKBNK
|5,84
|427.318.942
|% 3,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5385
|8,5814
|% -1,00
|
|Frank
|7,0630
|7,1055
|% -0,91
|
|Riyal
|1,8258
|1,8349
|% -0,91
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|-30,70
|
|Altın Gr.
|373
|373
|-10,83
|
|Cumhuriyet
|2.397
|2.452
|-71,30
|
|Tam
|2.468
|2.527
|-69,60
|
|Yarım
|1.199
|1.228
|-35,70
|
|Çeyrek
|601
|614
|-17,80
|
|Gümüş.Ons
|15,15
|15,19
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,11
|
|B. Petrol
|28,55
|28,55
|0,73
|
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