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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

24.04.2020 16:45
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBK62020
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 54
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK62020
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 21.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 22.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 24.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 690.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamız 690.000.000 TL nominal değerli, 54 gün vadeli, 17.06.2020 itfa tarihli TRFDZBK62020 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840148


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARDYZ 28,38 184.275.430 % 10,00  
BANVT 22,00 32.876.356 % 10,00  
VANGD 1,54 1.378.217 % 10,00  
BAKAB 8,70 10.844.029 % 9,99  
RTALB 15,30 5.830.340 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5915 8,6345 % 0,51  
Frank 7,1441 7,1871 % 0,81  
Riyal 1,8533 1,8626 % 0,65  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.721 1.721 -10,86  
Altın Gr. 387 387 0,13  
Cumhuriyet 2.476 2.538 0,50  
Tam 2.541 2.604 0,40  
Yarım 1.238 1.271 0,20  
Çeyrek 621 636 0,10  
Gümüş.Ons 15,13 15,17 -0,11  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 0,01  
B. Petrol 21,48 21,48 0,15  
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