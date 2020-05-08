***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
08.05.2020 14:40
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBK72060
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
ISIN Kodu TRFDZBK72060
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 06.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 70.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 70.000.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli, 03.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK72060 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843621
BIST
14:5198.647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 248,67
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
14:517,1200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
14:517,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0440
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
14:51393,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,31
|Açılış
|: 393,07
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|122.607
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|108.909
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.408.088
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|5.486.557
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.946.971
|% 9,99
|
|HALKS
|3,79
|93.275
|% -9,98
|
|SEYKM
|12,85
|38.780.468
|% -9,70
|
|BALAT
|2,13
|192.246
|% -6,58
|
|MERIT
|20,48
|149.156
|% -6,48
|
|NIBAS
|8,50
|1.005.668
|% -5,56
|
|KRDMD
|2,56
|901.609.767
|% -1,54
|
|GARAN
|8,02
|524.211.720
|% 0,00
|
|HALKB
|5,43
|455.949.701
|% 4,62
|
|AFYON
|2,89
|421.580.465
|% 3,96
|
|PETUN
|22,18
|385.989.352
|% 0,27
|
|KRDMD
|2,56
|901.609.767
|% -1,54
|
|YKBNK
|2,13
|335.630.981
|% 0,00
|
|AFYON
|2,89
|421.580.465
|% 3,96
|
|HALKB
|5,43
|455.949.701
|% 4,62
|
|VAKBN
|4,63
|385.322.960
|% 2,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7746
|8,8186
|% 0,02
|
|Frank
|7,2893
|7,3332
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8868
|1,8963
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|2,84
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,57
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.572
|3,30
|
|Tam
|2.593
|2.639
|3,40
|
|Yarım
|1.265
|1.290
|1,70
|
|Çeyrek
|631
|645
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,53
|3,54
|0,02
|
|B. Petrol
|29,84
|29,84
|0,38
|
Seans Raporu
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15:07XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 262, 89 artarak (% 0.29 ) 92, 365
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