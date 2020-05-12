***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2020 16:40
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBK72078
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 52
ISIN Kodu TRFDZBK72078
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020
Satışa Başlanma Tarihi 08.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 35.000.000 TL nominal değerli, 52 gün vadeli, 03.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK72078 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844490
BIST
16:3699.528
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 1.735,99
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:366,9968
En Yüksek
|Değişim
|: -1,08%
|| -0,0763
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:367,6074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0419
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:36383,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,45
|Açılış
|: 383,53
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.363.725
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.624.159
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,46
|37.685.446
|% -9,28
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,88
|55.754.163
|% -6,95
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|KRDMA
|2,75
|65.669.924
|% -5,50
|
|GARAN
|7,92
|809.215.584
|% 2,06
|
|ASELS
|27,34
|590.362.328
|% 1,79
|
|ECILC
|5,42
|556.572.294
|% 9,94
|
|MGROS
|33,72
|444.644.096
|% 6,71
|
|AKBNK
|5,61
|441.968.372
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|353.064.899
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|238.647.960
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.004.280
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,41
|331.954.028
|% 2,55
|
|IHLAS
|0,70
|84.760.692
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6094
|8,6526
|% -1,01
|
|Frank
|7,2028
|7,2461
|% -0,49
|
|Riyal
|1,8574
|1,8667
|% -1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|5,99
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|2.464
|2.507
|-30,70
|
|Tam
|2.537
|2.572
|-31,60
|
|Yarım
|1.238
|1.257
|-15,40
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,70
|
|Gümüş.Ons
|15,51
|15,54
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,48
|3,49
|-0,04
|
|B. Petrol
|30,44
|30,44
|0,81
|
Seans Raporu
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