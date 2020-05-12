***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBK72078Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 200.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 03.07.2020Vade (Gün Sayısı) 52ISIN Kodu TRFDZBK72078Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2020Satışa Başlanma Tarihi 08.05.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2020Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 35.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamız 35.000.000 TL nominal değerli, 52 gün vadeli, 03.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK72078 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844490BIST