***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2020 16:40
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması - TRFDZBK82085
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82085
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 08.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 11.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 12.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 45.000.000 TL nominal değerli, 92 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82085 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844491
BIST
16:4399.505
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 1.712,75
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
16:436,9980
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0751
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
16:437,6159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0334
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
16:43383,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -2,13
|Açılış
|: 383,90
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.403.959
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.634.299
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.192.173
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|219.472
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|41.015.405
|% -9,97
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|GEDIK
|20,90
|56.986.057
|% -6,86
|
|VANGD
|1,61
|1.181.850
|% -5,85
|
|KRDMA
|2,75
|65.921.797
|% -5,50
|
|GARAN
|7,93
|820.907.953
|% 2,19
|
|ASELS
|27,40
|599.791.780
|% 2,01
|
|ECILC
|5,42
|556.823.614
|% 9,94
|
|MGROS
|34,04
|470.191.646
|% 7,72
|
|AKBNK
|5,61
|444.116.854
|% 0,54
|
|EKGYO
|1,34
|354.494.485
|% 8,06
|
|IHLGM
|1,19
|239.415.203
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.238.497
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,40
|337.885.541
|% 2,13
|
|IHLAS
|0,69
|85.221.815
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6104
|8,6535
|% -1,00
|
|Frank
|7,2019
|7,2453
|% -0,50
|
|Riyal
|1,8570
|1,8664
|% -1,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.703
|5,28
|
|Altın Gr.
|383
|384
|-2,50
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.512
|-26,00
|
|Tam
|2.541
|2.577
|-26,80
|
|Yarım
|1.240
|1.260
|-13,10
|
|Çeyrek
|620
|630
|-6,50
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,31
|30,31
|0,68
|
Seans Raporu
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16:57ULAS
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1486, 82 artarak (% 1.63 ) 92, 910
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16:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DIRIT, ETILR, SODSN, TACTR, EGCEY, BALAT, YONGA, IZFAS, EGCYH, BEYAZ