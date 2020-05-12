***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.05.2020 17:00
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK82028 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF Endeksi
ISIN Kodu TRFDZBK82028
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120
17:2499.478
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 1.685,38
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:246,9919
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0812
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:247,6049
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0444
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:24383,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -2,33
|Açılış
|: 383,52
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|6,38
|27.187.316
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.636.121
|% 10,00
|
|KENT
|279,40
|18.609.318
|% 10,00
|
|AVHOL
|1,76
|1.205.204
|% 10,00
|
|TKURU
|17,60
|224.752
|% 10,00
|
|SEYKM
|10,38
|45.055.197
|% -9,97
|
|KRDMA
|2,68
|71.497.976
|% -7,90
|
|GEDIK
|20,80
|62.305.328
|% -7,31
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|UFUK
|4,76
|248.125
|% -5,37
|
|GARAN
|7,90
|867.144.393
|% 1,80
|
|ASELS
|27,28
|645.364.989
|% 1,56
|
|ECILC
|5,42
|557.955.050
|% 9,94
|
|MGROS
|34,10
|541.651.115
|% 7,91
|
|AKBNK
|5,60
|477.147.684
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,33
|395.244.970
|% 7,26
|
|IHLGM
|1,19
|249.366.888
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|90.210.597
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,39
|351.013.513
|% 1,70
|
|IHLAS
|0,70
|89.195.047
|% 1,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5871
|8,6302
|% -1,26
|
|Frank
|7,1928
|7,2361
|% -0,63
|
|Riyal
|1,8551
|1,8644
|% -1,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|9,62
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.510
|-27,90
|
|Tam
|2.539
|2.575
|-28,70
|
|Yarım
|1.239
|1.259
|-14,00
|
|Çeyrek
|619
|630
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|15,56
|15,61
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,06
|30,06
|0,43
|
Seans Raporu
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-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1833, 92 artarak (% 1.61 ) 116, 041
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17:34XU100
Endeks 99, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 78 üstünde . İşlem hacmi 11, 057.00 milyon TL de
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17:33IZFAS
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 279, 192 adet işlem
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17:31BEYAZ
Yüzde 9.76 oranında artışla 4.16 lira fiyatla işlem gören hissede 447, 991 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 99, 499 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 10, 948.00 milyon TL de