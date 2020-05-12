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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.05.2020 17:00
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK82028 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 1. Kupon Oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 177
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF Endeksi
ISIN Kodu TRFDZBK82028
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:2499.478
Değişim :  1,72% |  1.685,38
Açılış :  97.926  
Önceki Kapanış :  97.792  
En Yüksek
99.585 En Düşük
97.740
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
INFO 6,38 27.187.316 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.636.121 % 10,00  
KENT 279,40 18.609.318 % 10,00  
AVHOL 1,76 1.205.204 % 10,00  
TKURU 17,60 224.752 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5871 8,6302 % -1,26  
Frank 7,1928 7,2361 % -0,63  
Riyal 1,8551 1,8644 % -1,20  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 9,62  
Altın Gr. 383 383 -2,78  
Cumhuriyet 2.466 2.510 -27,90  
Tam 2.539 2.575 -28,70  
Yarım 1.239 1.259 -14,00  
Çeyrek 619 630 -7,00  
Gümüş.Ons 15,56 15,61 0,10  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 -0,03  
B. Petrol 30,06 30,06 0,43  
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