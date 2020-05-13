***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK82028 ISIN Kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli Kupon Ödemeli Finansman Bonosunun 1. Kupon ÖdemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 12.08.2020Vade (Gün Sayısı) 177Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) TLREF EndeksiISIN Kodu TRFDZBK82028Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 13.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 14.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 17.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 120.000.000Kupon Sayısı 2Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 13.05.2020 12.05.2020 13.05.2020 2,3261 2.791.320 Evet2 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 12.08.2020 11.08.2020 12.08.2020* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız tarafından ihracı gerçekleştirilen 120.000.000 TL nominal değerli 177 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82028 ISIN kodlu BIST TLREF Endeksine dayalı değişken faizli ve iki kupon ödemeli finansman bonosunun 1. Kupon Ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844665BIST