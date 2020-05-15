***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
15.05.2020 16:06
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması - TRFDZBK82093
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 12.08.2020
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK82093
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 15.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 15.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 12.08.2020
Kayıt Tarihi 11.08.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 12.08.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız 15.000.000 TL nominal değerli, 89 gün vadeli, 12.08.2020 itfa tarihli TRFDZBK82093 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845388
BIST