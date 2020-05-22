***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK52013 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 61Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK52013Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.05.2020Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 84.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evetİhraca İlişkin Diğer GelişmelerBankamızın 82.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 22.05.2020 itfa tarihli TRFDZBK52013 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.Ek AçıklamalarDüzeltme açıklaması: 21 Şubat 2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız 91 gün vadeli, 22.05.2020 itfa tarihli TRFDZBK52013 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen nominal tutarı sehven 82.000.000 TL olarak yazılmış olup doğru tutar 84.000.000 TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846465BIST