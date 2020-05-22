***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 12:08
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRFDZBK52013 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 22.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 61
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK52013
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 19.02.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 20.02.2020
Vade Başlangıç Tarihi 21.02.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 22.05.2020
Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 84.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler
Bankamızın 82.000.000 TL nominal değerli, 91 gün vadeli, 22.05.2020 itfa tarihli TRFDZBK52013 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
Ek Açıklamalar
Düzeltme açıklaması: 21 Şubat 2020 tarihinde duyurusunu yaptığımız 91 gün vadeli, 22.05.2020 itfa tarihli TRFDZBK52013 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen nominal tutarı sehven 82.000.000 TL olarak yazılmış olup doğru tutar 84.000.000 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846465
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