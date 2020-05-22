***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFDZBK52039 ISIN kodlu finansman bonosunun itfasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 22.05.2020Vade (Gün Sayısı) 79Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK52039Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 02.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 03.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 40.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 22.05.2020Kayıt Tarihi 21.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 22.05.2020Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 40.000.000Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarBankamızın 40.000.000 TL nominal değerli, 79 gün vadeli, 22.05.2020 itfa tarihli TRFDZBK52039 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846466BIST