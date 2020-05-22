***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
22.05.2020 17:39
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBK72094
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72094
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 20.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 21.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 22.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 191.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 191.000.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli, 17.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK72094 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846594
BIST
18:05103.024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 375,41
|Açılış
|: 102.454
|
|Önceki Kapanış
|: 102.649
|
103.307
En Düşük
102.014
18:056,8167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0294
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8186
En Düşük
6,7746
18:057,4290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0095
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4501
En Düşük
7,4024
18:05379,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 2,62
|Açılış
|: 379,99
|
|Önceki Kapanış
|: 377,19
|
381,00
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|BURCE
|8,36
|8.590.738
|% 10,00
|
|ISGSY
|6,71
|6.768.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|19,14
|127.592.510
|% 10,00
|
|CMENT
|39,10
|6.870.943
|% 9,96
|
|YAPRK
|11,15
|28.132.813
|% 9,96
|
|TACTR
|6,49
|1.271.547
|% -9,99
|
|EKIZ
|11,10
|2.683.791
|% -9,98
|
|TKURU
|18,78
|1.218.280
|% -9,97
|
|GLRYH
|14,48
|12.151.179
|% -9,95
|
|RTALB
|31,12
|37.383.285
|% -9,95
|
|TUPRS
|80,15
|632.296.597
|% 1,33
|
|THYAO
|11,21
|587.919.729
|% 0,81
|
|ASELS
|29,28
|579.168.126
|% -0,95
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|AVOD
|3,43
|525.896.658
|% 9,94
|
|KARSN
|1,81
|195.285.515
|% 2,26
|
|GUSGR
|3,28
|344.701.999
|% 0,61
|
|ECILC
|5,70
|531.285.930
|% 2,89
|
|EKGYO
|1,36
|113.313.601
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2779
|8,3194
|% 0,02
|
|Frank
|6,9829
|7,0249
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8080
|1,8170
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|8,21
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.498
|23,20
|
|Tam
|2.534
|2.563
|23,90
|
|Yarım
|1.236
|1.253
|11,70
|
|Çeyrek
|618
|627
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,77
|3,78
|0,04
|
|B. Petrol
|34,51
|34,51
|-1,56
|