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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

29.05.2020 12:09
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBK52070 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.05.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK52070
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.04.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.04.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.04.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 25.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 29.05.2020
Kayıt Tarihi 28.05.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 29.05.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 25.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızın 25.000.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli, 29.05.2020 itfa tarihli TRFDZBK52070 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847627


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGGUB 66,40 5.321.161 % 9,93  
HLGYO 1,83 54.676.081 % 9,58  
TSGYO 3,10 18.828.137 % 9,54  
MARKA 1,55 13.986.450 % 8,39  
GLBMD 4,81 4.155.061 % 7,61  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3819 8,4239 % 0,15  
Frank 7,0729 7,1155 % 0,51  
Riyal 1,8125 1,8216 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 8,38  
Altın Gr. 379 379 2,55  
Cumhuriyet 2.458 2.488 14,30  
Tam 2.530 2.557 7,10  
Yarım 1.235 1.248 7,20  
Çeyrek 617 625 3,50  
Gümüş.Ons 17,49 17,51 0,13  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,04  
B. Petrol 35,13 35,13 -0,90  
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