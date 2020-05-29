***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
29.05.2020 18:09
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBK720A8
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 56
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK720A8
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 28.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 29.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 24.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 24.000.000 TL nominal değerli, 56 gün vadeli, 24.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK720A8 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847755
BIST
17:58105.237
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -122,87
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
17:586,8246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0129
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8416
En Düşük
6,8095
17:587,5779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
17:58381,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,02
|Açılış
|: 381,44
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
381,73
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|11.894.967
|% 10,00
|
|ISBTR
|58.900,00
|1.631.752
|% 9,99
|
|PKENT
|188,50
|2.192.269
|% 9,98
|
|FENER
|11,83
|203.580.860
|% 9,94
|
|EGGUB
|66,40
|5.612.524
|% 9,93
|
|TUKAS
|8,55
|705.445.825
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|219.235
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|5.454.810
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|139.192
|% -9,99
|
|GARAN
|7,87
|1.589.348.072
|% 1,16
|
|THYAO
|12,47
|948.995.461
|% -1,66
|
|GSRAY
|3,36
|760.269.558
|% 8,74
|
|TUKAS
|8,55
|705.445.825
|% -10,00
|
|TSPOR
|5,79
|667.353.871
|% 7,82
|
|YKBNK
|2,28
|661.373.699
|% 2,70
|
|GSRAY
|3,36
|760.269.558
|% 8,74
|
|TSKB
|1,10
|240.065.750
|% 4,76
|
|EKGYO
|1,47
|307.618.229
|% 2,08
|
|GARAN
|7,87
|1.589.348.072
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4400
|8,4823
|% 0,85
|
|Frank
|7,0818
|7,1244
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8150
|1,8241
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.733
|13,75
|
|Altın Gr.
|381
|381
|4,87
|
|Cumhuriyet
|2.473
|2.504
|30,30
|
|Tam
|2.546
|2.573
|23,60
|
|Yarım
|1.242
|1.256
|15,20
|
|Çeyrek
|621
|629
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|0,11
|
|B. Petrol
|35,59
|35,59
|-0,44
|