***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.06.2020 16:33
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBKA2018
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 04.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 184
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKA2018
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 105.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 105.000.000 TL nominal değerli, 184 gün vadeli, 04.12.2020 itfa tarihli TRFDZBKA2018 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848789
BIST
17:52108.999
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 901,34
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.231
En Düşük
108.327
17:526,7353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0301
|Açılış
|: 6,7980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7800
|
6,7687
En Düşük
6,6727
17:527,5622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0608
|Açılış
|: 7,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5600
|
7,5833
En Düşük
7,4561
17:52366,66
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -5,47
|Açılış
|: 366,66
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
375,48
En Düşük
366,36
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|29,26
|74.060.008
|% 10,00
|
|MRSHL
|84,15
|20.932.793
|% 10,00
|
|FRIGO
|17,93
|1.804.386
|% 10,00
|
|DOBUR
|14,02
|11.410.746
|% 9,96
|
|INTEM
|10,82
|19.494.754
|% 9,96
|
|TACTR
|4,59
|646.470
|% -10,00
|
|RTALB
|18,92
|41.590.057
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|5.756.186
|% -9,93
|
|ARTI
|2,10
|135.658
|% -7,89
|
|GLBMD
|4,80
|5.287.883
|% -7,87
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|ASELS
|31,88
|936.422.029
|% -2,27
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|THYAO
|12,55
|640.606.362
|% -0,48
|
|AEFES
|19,73
|549.366.680
|% 6,53
|
|EKGYO
|1,66
|648.601.088
|% -2,92
|
|ODAS
|2,08
|387.451.867
|% 4,52
|
|GARAN
|8,20
|1.480.369.646
|% 1,74
|
|YKBNK
|2,44
|304.093.458
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,28
|144.039.784
|% 9,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4440
|8,4863
|% 0,74
|
|Frank
|6,9711
|7,0131
|% 0,58
|
|Riyal
|1,7882
|1,7972
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-32,29
|
|Altın Gr.
|367
|367
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|2.384
|2.415
|-41,20
|
|Tam
|2.454
|2.485
|-34,60
|
|Yarım
|1.198
|1.213
|-20,70
|
|Çeyrek
|599
|607
|-10,30
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,56
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|-0,09
|
|B. Petrol
|39,18
|39,18
|-0,39
|