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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

12.06.2020 08:59
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması -TRFDZBK62111
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 10.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 364
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK62111
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 09.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 400.000.000
Kupon Sayısı 0

Ek Açıklamalar
Bankamız 400.000.000 TL nominal değerli, 364 gün vadeli, 10.06.2021 itfa tarihli TRFDZBK62111 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını 11.06.2020 tarihinde tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850866


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BAYRK 6,34 41.579.440 % 9,88  
EKIZ 10,69 1.735.040 % 9,53  
GLRYH 12,88 3.323.079 % 9,15  
RTALB 29,90 28.930.863 % 9,12  
ISBIR 1.160,00 361.920 % 7,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5614 8,6043 % -0,40  
Frank 7,1945 7,2378 % -0,30  
Riyal 1,8126 1,8217 % -0,29  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.732 1.732 4,44  
Altın Gr. 380 380 -0,11  
Cumhuriyet 2.458 2.483 -2,00  
Tam 2.531 2.552 -2,00  
Yarım 1.235 1.246 -1,00  
Çeyrek 617 624 -0,50  
Gümüş.Ons 17,52 17,56 -0,11  
Gümüş Gr. 3,85 3,86 -0,03  
B. Petrol 37,39 37,39 -1,16  
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