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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

16.06.2020 18:25
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı- XS2190250501
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2020
Vade (Gün Sayısı) 92
ISIN Kodu XS2190250501
Satışın Tamamlanma Tarihi 16.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 6.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.09.2020
Kayıt Tarihi 15.09.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2020
Döviz Cinsi GBP

Ek Açıklamalar
İlgi: 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında, 6.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tertip İhraç Belgesi SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851441


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
HUBVC 22,00 91.684.556 % 10,00  
ICBCT 5,83 200.635.665 % 10,00  
SNPAM 7,92 7.367.440 % 10,00  
VKFYO 2,97 23.467.403 % 10,00  
YYAPI 1,21 14.790.101 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5792 8,6222 % 0,07  
Frank 7,1770 7,2202 % 0,26  
Riyal 1,8181 1,8272 % 0,30  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.726 1.727 1,16  
Altın Gr. 380 380 1,46  
Cumhuriyet 2.470 2.485 1,70  
Tam 2.535 2.554 1,80  
Yarım 1.235 1.246 0,90  
Çeyrek 619 624 0,40  
Gümüş.Ons 17,45 17,48 0,09  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,03  
B. Petrol 40,81 40,81 1,09  
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