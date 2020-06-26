DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.158.585
|% 9,94
|DAGHL
|7,97
|7.282.841
|% 9,93
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|SARKY
|6,90
|29.305.908
|% 9,87
|VKFYO
|2,73
|3.850.912
|% 9,64
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,4688
|8,5113
|% -0,22
|Frank
|7,2030
|7,2464
|% 0,06
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-0,82
|Altın Gr.
|389
|389
|0,05
|Cumhuriyet
|2.521
|2.539
|-1,00
|Tam
|2.595
|2.606
|-1,00
|Yarım
|1.261
|1.275
|-0,50
|Çeyrek
|630
|638
|-0,30
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,89
|0,08
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|B. Petrol
|41,23
|41,23
|0,18
Seans Raporu
- 15:06MIPAZ Yüzde 6.47 oranında artışla 3.95 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 967, 116 adet işlem
- 15:05BAYRK Yüzde 5.30 oranında artışla 8.35 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 303, 287 adet işlem
- 15:04 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, KOZAA, TKFEN
- 15:04 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, TTKOM, ARCLK
- 15:04XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 993, 9 artarak (% 0.94 ) 107, 288