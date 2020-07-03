***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 12:42
05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 58
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72052
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 64.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Bankamızın 64.000.000 TL nominal değerli, 58 gün vadeli, 03.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK72052 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854366
BIST
13:59116.926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 18,48
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
13:596,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
13:597,7059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
13:59391,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 391,51
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|43.455.346
|% 9,97
|
|BURCE
|10,53
|11.119.402
|% 9,92
|
|ORMA
|5,90
|382.886
|% 9,87
|
|KPHOL
|3,90
|188.841
|% 9,86
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|KRDMA
|4,68
|22.358.781
|% -7,14
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|EGCEY
|1,12
|281.896
|% -5,08
|
|KARSN
|3,52
|608.284.374
|% 6,67
|
|ODAS
|2,65
|545.561.259
|% 3,92
|
|THYAO
|12,05
|503.651.893
|% -1,71
|
|KRDMD
|3,18
|462.561.781
|% -1,85
|
|GARAN
|8,26
|455.632.527
|% -1,20
|
|IEYHO
|1,07
|260.547.100
|% 4,90
|
|ODAS
|2,65
|545.561.259
|% 3,92
|
|ALBRK
|1,82
|375.961.359
|% 3,41
|
|CEMAS
|1,71
|347.798.657
|% 2,40
|
|EKGYO
|2,06
|365.869.432
|% -0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5143
|8,5570
|% -0,06
|
|Frank
|7,2142
|7,2577
|% -0,10
|
|Riyal
|1,8223
|1,8315
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,75
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,10
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.554
|-0,20
|
|Tam
|2.610
|2.621
|-0,10
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|-0,10
|
|Çeyrek
|634
|642
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|-0,55
|