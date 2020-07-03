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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

03.07.2020 12:42
GÜNCEL HABERLER


05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 200.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 03.07.2020
Vade (Gün Sayısı) 58
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBK72052
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 04.05.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 05.05.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.05.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 64.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 03.07.2020
Kayıt Tarihi 02.07.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 03.07.2020
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 64.000.000
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Bankamızın 64.000.000 TL nominal değerli, 58 gün vadeli, 03.07.2020 itfa tarihli TRFDZBK72052 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemleri gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854366


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ISBIR 1.430,00 1.489.839 % 10,00  
KUTPO 38,84 43.455.346 % 9,97  
BURCE 10,53 11.119.402 % 9,92  
ORMA 5,90 382.886 % 9,87  
KPHOL 3,90 188.841 % 9,86  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5143 8,5570 % -0,06  
Frank 7,2142 7,2577 % -0,10  
Riyal 1,8223 1,8315 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,75  
Altın Gr. 391 391 -0,10  
Cumhuriyet 2.535 2.554 -0,20  
Tam 2.610 2.621 -0,10  
Yarım 1.268 1.282 -0,10  
Çeyrek 634 642 -0,10  
Gümüş.Ons 17,99 18,04 0,07  
Gümüş Gr. 3,96 3,97 0,01  
B. Petrol 42,59 42,59 -0,55  
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