***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Satışının Tamamlanması-TRSDZBK12218Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 21.01.2022Vade (Gün Sayısı) 567Faiz Oranı Türü İskontoluSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışTertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 440.000.000Ek AçıklamalarBankamız 440.000.000 TL nominal değerli, 567 gün vadeli, 21.01.2022 itfa tarihli, TRSDZBK12218 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854568BIST