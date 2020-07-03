***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
03.07.2020 21:34
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Tahvil Satışının Tamamlanması-TRSDZBK12218
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.01.2022
Vade (Gün Sayısı) 567
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 01.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 02.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 03.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 440.000.000
Ek Açıklamalar
Bankamız 440.000.000 TL nominal değerli, 567 gün vadeli, 21.01.2022 itfa tarihli, TRSDZBK12218 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854568
BIST