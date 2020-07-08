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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

08.07.2020 18:42
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Tahvil Satışının Tamamlanması-TRSDZBK12226
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 21.01.2020
Vade (Gün Sayısı) 562
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDZBK12226
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 06.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 07.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 285.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 21.01.2022
Kayıt Tarihi 20.01.2022 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 21.01.2022

Ek Açıklamalar
Bankamız 285.000.000 TL nominal değerli, 562 gün vadeli, 21.01.2022 itfa tarihli, TRSDZBK12226 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/857417


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRDMA 4,62 26.917.758 % 10,00  
KENT 833,80 34.591.465 % 10,00  
PKENT 228,90 2.159.175 % 10,00  
MRSHL 89,75 26.298.949 % 9,99  
PEKGY 10,68 5.306.241 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6108 8,6540 % 0,38  
Frank 7,2817 7,3255 % 0,45  
Riyal 1,8239 1,8330 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.811 1.811 15,88  
Altın Gr. 399 399 3,39  
Cumhuriyet 2.585 2.608 23,90  
Tam 2.661 2.676 24,50  
Yarım 1.293 1.309 12,00  
Çeyrek 646 655 6,00  
Gümüş.Ons 18,63 18,66 0,38  
Gümüş Gr. 4,10 4,10 0,07  
B. Petrol 42,88 42,88 -0,20  
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