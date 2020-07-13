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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

13.07.2020 16:14
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFDZBKA2042 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon oranları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 195
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKA2042
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 12.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 15.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.06.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 102.000.000
Kupon Sayısı 7
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 14.07.2020 13.07.2020 14.07.2020 0,69808 712.041,6
2 11.08.2020 10.08.2020 11.08.2020 0,69808 712.041,6
3 08.09.2020 07.09.2020 08.09.2020 0,69808 712.041,6
4 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 0,69808 712.041,6
5 03.11.2020 02.11.2020 03.11.2020 0,69808 712.041,6
6 01.12.2020 30.11.2020 01.12.2020 0,69808 712.041,6
7 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020 0,67315 686.613
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 28.12.2020 25.12.2020 28.12.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 102.000.000 TL nominal değerli, 195 gün vadeli, 28 günde bir kupon ödemeli, 28.12.2020 itfa tarihli TRFDZBKA2042 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon oranları girilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859451


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KARTN 539,00 39.521.509 % 10,00  
KENT 1.031,80 16.647.998 % 10,00  
ULAS 5,17 11.356.311 % 10,00  
BUCIM 4,85 16.502.781 % 9,98  
KONYA 322,90 83.861.658 % 9,98  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6263 8,6695 % -0,10  
Frank 7,2606 7,3044 % 0,00  
Riyal 1,8234 1,8326 % -0,02  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 399 399 1,72  
Cumhuriyet 2.591 2.612 7,20  
Tam 2.669 2.680 7,50  
Yarım 1.296 1.311 3,60  
Çeyrek 648 656 1,80  
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