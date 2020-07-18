***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
18.07.2020 00:03
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBKE2030
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 28.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 104
Faiz Oranı Türü İskontolu
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKE2030
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 14.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 16.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 93.500.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 28.10.2020
Kayıt Tarihi 27.10.2020 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 28.10.2020
Ek Açıklamalar
Bankamız 93.500.000 TL nominal değerli, 104 gün vadeli, 28.10.2020 itfa tarihli, TRFDZBKE2030 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını 16.07.2020 tarihinde tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860362
BIST