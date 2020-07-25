***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBK32130Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 19.03.2021Vade (Gün Sayısı) 238Faiz Oranı Türü SabitSatış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBK32130Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 22.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 23.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 24.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 76.000.000Kupon Sayısı 7Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 26.08.2020 25.08.2020 26.08.20202 30.09.2020 29.09.2020 30.09.20203 04.11.2020 03.11.2020 04.11.20204 09.12.2020 08.12.2020 09.12.20205 13.01.2021 12.01.2021 13.01.20216 17.02.2021 16.02.2021 17.02.20217 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 19.03.2021 18.03.2021 19.03.2021* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız 76.000.000 TL nominal değerli, 2ı38 gün vadeli, 19.03.2021 itfa tarihli, 7 adet kupon ödemeli, TRFDZBK32130 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861879BIST