***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 14.07.2021Vade (Gün Sayısı) 378Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBK72147Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000Kupon Sayısı 11Sermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,67685 304.582,45 Evet1011Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarBankamız 45.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 11 adet kupon ödemeli, TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862893BIST