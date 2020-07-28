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***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

28.07.2020 21:05
GÜNCEL HABERLER



***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 14.07.2021
Vade (Gün Sayısı) 378
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSDZBK72147
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 45.000.000
Kupon Sayısı 11

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 28.07.2020 27.07.2020 28.07.2020 0,67685 304.582,45 Evet
2
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Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Bankamız 45.000.000 TL nominal değerli, 378 gün vadeli, 14.07.2021 itfa tarihli, 11 adet kupon ödemeli, TRSDZBK72147 ISIN kodlu tahvilin 1. kupon ödemesi gerçekleşmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862893


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KRGYO 5,50 19.039.079 % 10,00  
KNFRT 12,43 41.394.359 % 10,00  
DOKTA 28,16 39.860.644 % 10,00  
FMIZP 100,10 79.151.715 % 10,00  
TKURU 44,66 776.637 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,9643 9,0093 % 1,62  
Frank 7,5399 7,5853 % 1,38  
Riyal 1,8458 1,8550 % 1,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.957 1.957 14,45  
Altın Gr. 436 436 7,33  
Cumhuriyet 2.856 2.895 68,20  
Tam 2.941 2.977 70,20  
Yarım 1.428 1.453 34,20  
Çeyrek 716 727 17,10  
Gümüş.Ons 24,38 24,42 -0,20  
Gümüş Gr. 5,42 5,43 -0,00  
B. Petrol 43,58 43,58 -0,32  
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