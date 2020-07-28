***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Tahvil Satışının Tamamlanması-TRSDZBK52214Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 27.05.2022Vade (Gün Sayısı) 668Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSDZBK52214Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 42.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamız 42.000.000 TL nominal değerli, 668 gün vadeli, 27.05.2022 itfa tarihli, TRSDZBK52214 ISIN kodlu tahvilin nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862897BIST