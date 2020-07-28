***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBKK2024Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 20.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileriİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Finansman BonosuVadesi 06.11.2020Vade (Gün Sayısı) 101Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFDZBKK2024Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000Kupon Sayısı 0Ek AçıklamalarBankamız 8.000.000 TL nominal değerli, 101 gün vadeli, 06.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2024 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862898BIST