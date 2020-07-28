***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
28.07.2020 21:26
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Finansman Bonosu Satışının Tamamlanması- TRFDZBKK2024
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.07.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 20.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.11.2020
Vade (Gün Sayısı) 101
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFDZBKK2024
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 29.08.2019
Satışa Başlanma Tarihi 27.07.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 27.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 28.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 8.000.000
Kupon Sayısı 0
Ek Açıklamalar
Bankamız 8.000.000 TL nominal değerli, 101 gün vadeli, 06.11.2020 itfa tarihli, TRFDZBKK2024 ISIN kodlu finansman bonosunun nitelikli yatırımcılara satışını tamamlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862898
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: -3,59%
|| -42,97
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9523
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,0915
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
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6,9788
En Düşük
6,8454
18:058,1515
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0869
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
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8,1909
En Düşük
8,0435
18:05437,39
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 8,35
|Açılış
|: 437,39
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,85
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9618
|9,0067
|% 1,59
|
|Frank
|7,5404
|7,5858
|% 1,39
|
|Riyal
|1,8459
|1,8552
|% 1,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|17,60
|
|Altın Gr.
|437
|437
|8,02
|
|Cumhuriyet
|2.857
|2.897
|69,90
|
|Tam
|2.943
|2.979
|72,00
|
|Yarım
|1.429
|1.454
|35,10
|
|Çeyrek
|717
|728
|17,60
|
|Gümüş.Ons
|24,45
|24,48
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|-0,35
|
Seans Raporu
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17:59MSGYO
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17:56XU050
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