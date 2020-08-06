***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.08.2020 12:27
***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı- XS2212060532
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 3.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 08.02.2021
Vade (Gün Sayısı) 182
ISIN Kodu XS2212060532
Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020
Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 08.02.2021
Kayıt Tarihi 05.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.02.2021
Döviz Cinsi GBP
Ek Açıklamalar
İlgi: 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 16.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 EMTN 2. Tertip SPK Onayı..pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865754
BIST
16:441.047
En Yüksek
|Değişim
|: -4,09%
|| -44,60
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
16:447,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 3,36%
|| 0,2368
|Açılış
|: 7,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2970
En Düşük
7,0287
16:448,6599
En Yüksek
|Değişim
|: 3,38%
|| 0,2832
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6718
En Düşük
8,3315
16:44482,83
En Yüksek
|Değişim
|: 4,56%
|| 21,05
|Açılış
|: 482,83
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
483,53
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|96.022.081
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|37.645.157
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.379.224
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.412.305
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.197.364
|% 9,91
|
|TUCLK
|5,04
|4.195.447
|% -10,00
|
|AKMGY
|38,70
|1.198.342
|% -10,00
|
|DGGYO
|7,47
|1.469.368
|% -10,00
|
|JANTS
|89,10
|5.859.219
|% -10,00
|
|KARTN
|549,00
|12.172.239
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|GARAN
|6,57
|1.225.069.552
|% -3,10
|
|SISE
|5,90
|994.368.342
|% -5,45
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|ASELS
|15,76
|899.373.671
|% -6,41
|
|EKGYO
|1,93
|2.035.075.597
|% -7,66
|
|ODAS
|2,17
|553.077.197
|% -7,26
|
|YKBNK
|2,06
|452.455.222
|% -2,37
|
|AKBNK
|4,76
|980.617.092
|% -5,18
|
|TRKCM
|3,77
|752.692.787
|% -4,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5582
|9,6061
|% 3,75
|
|Frank
|7,9789
|8,0270
|% 3,28
|
|Riyal
|1,9355
|1,9452
|% 3,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.061
|2.062
|23,41
|
|Altın Gr.
|482
|482
|19,82
|
|Cumhuriyet
|3.197
|3.318
|223,70
|
|Tam
|3.293
|3.434
|249,80
|
|Yarım
|1.598
|1.664
|109,80
|
|Çeyrek
|802
|837
|58,70
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,30
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,49
|
|B. Petrol
|45,58
|45,58
|0,39
|
Seans Raporu
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