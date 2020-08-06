***DNZ* *DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***DNZ******DENIZ*** DENİZBANK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi EMTN Programı kapsamında Yurtdışı Borçlanma Aracı İhracı- XS2212060532Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 25.02.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi USDTutar 3.000.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışıİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 08.02.2021Vade (Gün Sayısı) 182ISIN Kodu XS2212060532Satışın Tamamlanma Tarihi 06.08.2020Vade Başlangıç Tarihi 06.08.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 16.000.000Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 08.02.2021Kayıt Tarihi 05.02.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 08.02.2021Döviz Cinsi GBPEk Açıklamalarİlgi: 11.05.2020 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamızla Bankamızca EMTN (Euro Medium Term Notes) programı ("Program") kurulduğu ve programın farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde ihraç yapmaya hazır hale getirildiği kamuya açıklanmıştı. Program kapsamında 16.000.000 GBP tutarındaki işleme ilişkin SPK onaylı tertip ihraç belgesi ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 EMTN 2. Tertip SPK Onayı..pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865754BIST